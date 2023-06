Treno cancellato durante il viaggio | passeggeri lasciati a piedi a 500 chilometri dalla meta

(Di domenica 18 giugno 2023) Ilche inverte senso di marcia e torna indietro. Loro che restano a, senza nessuna alternativa. Pomeriggio e serata da incubo per i viaggiatori del9287 partito sabato pomeriggio alle 15.14 da Parigi e atteso a Milano alle 22.15. Almeno in teoria. Perché, stando a quanto appreso...

La corsa è stata cancellata a causa degli scontri tra polizia e manifestanti No Tav in Savoia, con gli attivisti che hanno bloccato la linea rendendo impossibile il passaggio del. La gestione ...E allo stesso modoilIntercity 592 delle 15.30,questo molto usato dai pendolari orvietani, e che arrivava ad Orvieto alle 16.45. In pratica per "misteriosi" lavori sulla ...Possibile che finisco sempre con il perdere ildella pensione Ci sono speranze che qualcosa ... E poi il limite di importo della pensione andrebbe. In effetti la quota 103 non consente ...

Treno cancellato durante il viaggio: passeggeri lasciati a piedi a 500 km da Milano MilanoToday.it

Il treno che inverte senso di marcia e torna indietro. Loro che restano a piedi, senza nessuna alternativa. Pomeriggio e serata da incubo per i viaggiatori del treno 9287 partito sabato pomeriggio all ...Volo cancellato dopo averci fatto imbarcare! Grazie ITA! Grazie per il disagio! Ecco perché… quando si può è sempre meglio il treno. Michelle non è il primo personaggio famoso che vive un disagio del ...