Trattore si ribalta durante lavori | morto un 46enne nel Crotonese

Leggi su tg24.sky

(Di domenica 18 giugno 2023) Un uomo di 46 anni, Giulio Mirabelli, èdopo essere rimasto schiacciato dalche stava conducendo per effettuare deisu un terreno di sua proprietà. La tragedia si è verificato a Verzino, in provincia di Crotone. La vittima, un imprenditore edile, si era recato in mattinata nell'appezzamento in località 'La Panara' della frazione Vigne per ripulire l'uliveto dall'erba. Mentre stava percorrendo il ciglio di un dislivello, il mezzo è finito nella cunetta laterale e,ndosi, ha schiacciato il conducente.