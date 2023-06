Trattamenti Elancyl per contrastare inestetismi della cellulite e smagliature

Leggi su lopinionista

(Di domenica 18 giugno 2023) Ritenzione idrica su cosce e glutei, qualche smagliatura su addome e braccia. A meno di un mese dall’estate, eccoci qui a domandarci quale sia la strategia migliore per attenuare questicutanei. Che la migliore beauty routine sia uno stile di vita sano, che include un’alimentazione equilibrata e una costante attività fisica durante tutto l’anno non c’è dubbio, masono una condizione che riguarda circa il 90% delle donne. Fortunatamente, durante questi ultimi anni, la filosofia del body positivity ci ha insegnato ad accettare e amare ogni corpo perché “unico” e meraviglioso, tuttavia ci sono donne che pur non desiderando modificare le proprie curve, vogliono ridefinirle. O altre, più snelle, che guardano con occhio critico pelle a buccia d’arancia e ...