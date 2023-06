Tragedia in Valle Gesso Cuneo | precipita e muore durante un' escursione

(Di domenica 18 giugno 2023) commenta Un uomo è stato trovato morto in alta) dopo che i familiari avevano lanciato l'allarme per la sua scomparsa intorno alle 19 di sabato. L'operazione di ricerca si è conclusa ...

commenta Un uomo è stato trovato morto in altaGesso (Cuneo) dopo che i familiari avevano lanciato l'allarme per la sua scomparsa intorno alle 19 di sabato. L'operazione di ricerca si è conclusa con il ritrovamento dell'escursionista senza ...... che colpisce al cuore ogni famiglia del comune delladell'Irno. Il ragazzo si è ucciso ieri ... il sindaco di Montoro, Girolamo Giaquinto: 'Un dolore devastante per unainspiegabile. ...... nel ricordo e nel rispetto di coloro che tanto hanno sofferto in questa immane" dichiara ...di rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale nelle zone del Bottanasso e di via. ...

Tragedia in valle Gesso: precipita e muore durante un’escursione alla Testa di Bresses La Stampa

Un uomo è stato trovato morto in alta valle Gesso (Cuneo) dopo che i familiari avevano lanciato l'allarme per la sua scomparsa intorno alle 19 di sabato. L'operazione di ricerca si è conclusa con il ...L’incidente intorno alle 10.30 lungo viale Properzio, la strada che collega Porta Foligno con Porta Cannara. Per la donna non c’è stato nulla da fare. Sull’episodio ora si muove anche la Procura di Sp ...