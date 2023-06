Tragedia di Roma | la vecchia guardia di YouTube se la prende con i follower | “Sono loro a cercare video sempre più estremi”

(Di domenica 18 giugno 2023) L’accusa dello streamer Blur: «Ora i cinquantenni giudicano il nostro lavoro, mache metto in mano ai bambini di 5 anni il cellulare»

Incidente Casal Palocco, gli YouTubers raddoppiano i fan dopo la: utenti chiedono la chiusura del canale L'incidente a Casal Palocco e la testimonianza Una ...mercoledì scorso trae Ostia. ...I due bambini protagonisti, si muovono tra quotidianità ericordando molto da vicino i due ...La Venere di Milis " - fresca del Premio del Pubblico appena ricevuto alla Casa del Cinema di...... indagato per l'incidente di Casal Palocco, alle porte diin cui è morto Manuel Proietti, di 5 ... "Sono profondamente sconvolta per lache ha coinvolto la famiglia di Manuel a cui esprimo ...

Roma, cinque Youtuber travolgono una Smart: la tragedia dell’omicidio stradale Il Riformista

L’accusa dello streamer Blur: «Ora i cinquantenni giudicano il nostro lavoro, ma sono loro che metto in mano ai bambini di 5 anni il cellulare» ...Dietro la morte del piccolo Manuel a Casal Palocco, si celano diverse storie. Alcune non c'entrano nulla, ma spiegano diverse dinamiche. Matteo Di Pietro, per esempio, lo youtuber che era ...