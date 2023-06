(Di domenica 18 giugno 2023) Una terribileha sconvolto oggia Palermo. Un agente di polizia di 58 anni si è tolto lasparandosi con la pistola. L’uomo è arrivato in via Pandolfini a bordo della propria auto, è sceso dalla vettura e si è sparato, morendo sul colpo. Un gesto disperato che ha lasciato familiari, (Monrealelive.it)

Tragedia a Boccadifalco: poliziotto si toglie la vita con l’arma d’ordinanza MonrealeLive

