Traffico Roma del 18-06-2023 ore 18 | 30

(Di domenica 18 giugno 2023) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione Studio Stefano Baiocchi intenso ila causa dei rientri in città sullaCivitavecchia abbiamo code a tratti da Santa Severa a Torre in Pietra trafficata anche la Aurelia con le cose registrate tra Torre in Pietra e Aranova Fregene qui a causa di un incidente abbiamo poi rallentamenti con code a tratti da Castel di Guido fino al Raccordo Anulare sulla raccordo rallentamenti con code in carreggiata interna tra la cassa e la Salaria nella zona sud dell’anello code a tratti in carreggiata esterna dalla Pontina alla Tuscolanaintenso con coda anche sulla diramazionenord lungo laL’Aquila Teramo su quest’ultima Cudi tra Castel Madama e Tivoli brevi chiude sullaFiumicino tra la nuova fiera ...