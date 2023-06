Leggi su romadailynews

(Di domenica 18 giugno 2023) Luceverdenon trovati dalla redazione Studio Stefano Baiocchi in corso i rientri di quanti hanno trascorso la domenica fuori porta sullaCivitavecchia abbiamo code a tratti da Cerveteri Ladispoli fino a Torrimpietra trafficata anche la Aurelia con le code registrate tra Aranova a Fregene e Castel di Guido d’aqui possibili rallentamenti fino al Raccordo Anulare raccordo abbiamo rallentamenti con code a tratti in carreggiata esterna dalla Pontina sino alla Tuscolanaintenso concludi anche sulla diramazionenord lungo laL’Aquila Teramo rispettivamente da Settebagni al raccordo e alla barriera diEst brevi sulla-fiumicino tra la nuova fiera diil raccordo abbiamo poi in coronavirus E a tratti sulla Cristoforo ...