Traffico Roma del 18-06-2023 ore 16 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 18 giugno 2023) Luceverdetrovati dalla redazione Studio Stefano Baiocchi non molte le novità non molti gli spostamenti registrati in queste ore in corso comunque rientri di quanti hanno trascorso la domenica a riporta primi rallentamenti sulla Aurelia da Castel di Guido al Raccordo stessa situazione sulla Pontina da Pomezia a Castel di Decima gli incidenti registrati dalla polizia locale il primo al della Vittoria in Piazzale Maresciallo Giardino in corrispondenza del Lungotevere Federico Fellini il secondo lungo Corso Trieste all’altezza di via Dalmazia Come andiamo tutte le attenzioni del caso le maggiori difficoltà sono quelle registrate sud della capitale a causa delle Celebrazioni legate al Centenario dell’aeronautica militare e alle esibizioni che si svolgono all’aeroporto di Pratica di Mare restrizioni e modifiche alla viabilità interessano gran parte destra degli ...