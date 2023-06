Traffico Roma del 18-06-2023 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 18 giugno 2023) Luceverdenon trovati dalla redazione pocosulle strade della Capitale non molti gli spostamenti registrati in queste ore permangono Tuttavia notevoli disagi sulla Pontina a causa soprattutto delle Celebrazioni della festa in corso a Pratica di Mare per il Centenario dell’aeronautica militare da questa mattinain coda in direzione di Latina a partire da Spinaceto fino a Pomezia restrizioni modifiche alla viabilità interessano alcune strade dei centri circostanti l’aeroporto di pratica di mare così sarà fino alle 21:30 divieto di transito in via Montedoro tra via Pontina e via Pratica di Mare e via Campoverde In occasione della manifestazione sono aperte diverse aree di parcheggio predisposte ed anche dei servizi navetta da e per l’aeroporto maggiori informazioni su questa Altra notizia sono disponibili sul sito ...