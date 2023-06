Traffico Roma del 18-06-2023 ore 08 | 30

(Di domenica 18 giugno 2023) LuceverdeBuongiorno e ben ritrovati all’ascolto nessuna segnalazione di rilievo lungo le strade che fanno parte della rete viale della città metropolitana dipochi gli spostamenti sul grande raccordo anulare è da questa mattina in via di Torpignattara divieto di transito per lavori nel tratto di strada tra via Casilina e via Bartolino da Novara di via Tellini bus 409 e la notturna n 409 fino a domani mattina alle ore 5 a Pratica di Mare in occasione del Centenario dell’ aeronautica militare modifiche alla viabilità con il divieto di transito in via Montedoro il tratto di strada tra via Pontina e via Pratica di Mare e via Campoverde deviazioni delintenso ilin via Pratica tra via Pontina e via di Castelno è considerata la numerosa presenza di visitatori ...

Suona il clacson. Poi un automobilista mette la retromarcia, mentre un altro sbraccia da dietro il cruscotto e fa segno di superare. Qualcun altro ancora, per non rimanere incastrato, si smarca dalla ...Partita ieri, sino al prossimo 17 settembre, la zona a traffico limitato nel centro storico. Il provvedimento, in vigore dalle 18 alle 24, interesserà via Roma sull’intero sviluppo e piazza Carducci c ...