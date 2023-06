Tra Europa e Cina la tensione è ai massimi da 10 anni

Leggi su formiche

(Di domenica 18 giugno 2023) I rapporti commerciali tra Unione Europea e Repubblica Popolare Cinese rappresentano una storia d’amore e d’odio. D’odio, perché entrambi cercano costantemente di limitare l’influenza economica (e quindi politica) che l’uno esercita sull’altro. D’amore, perché gli scambi tra le due aree continuano ad essere elevatissimi: lache si conferma infatti come primo partner commerciale dell’Unione, con un valore di beni che supera gli 850 miliardi di euro nel 2022, riuscendo a superare persino gli Stati Uniti. Il flirt tra Pechino e Bruxelles è dunque caratterizzato da alternati momenti di dise situazioni di scontro. In questo specifico periodo storico, sembra che per inquadrare nel giusto framework la relazione UE-ci si debba riferire al secondo caso. Le tensioni sono state riaccese dalla proposta di istituire delle ...