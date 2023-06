Torna l' incubo terrorismo | Sventato attentato islamista al Pride di Vienna

(Di domenica 18 giugno 2023) Le autorità austriache hanno dichiarato di averun possibile attacco aldida parte di tre giovani simpatizzanti dell'Isis. I tre sospetti, di 14, 17 e 20 anni, sono stati arrestati un'ora prima dell'inizio della parata deldi sabato, a cui hanno partecipato circa 300.000 persone. I tre sospetti, cittadini austriaci di origine bosniaca e cecena la cui identità non è stata rivelata, si erano radicalizzati online e simpatizzavano per il gruppo dello Stato Islamico. Uno era già noto alla polizia. I servizi segreti erano stati informati in anticipo dei presunti piani dei sospetti, li hanno tenuti «sotto costante controllo» e li hanno arrestati su ordine della procura di St. Poelten in seguito alle perquisizioni domiciliari di sabato che hanno portato alla luce diverse prove delle loro ...

L'attacco azzurroa brillare grazie soprattutto a Dimarco e Frattesi nel primo tempo e all'... Simons 6.5 : nel primo tempo è un vero e proprioper gli azzurri, il suo lavoro tra le linee ...... ogni volta che l'autore britannico Charlie Brookercon dei nuovi episodi il pubblico non può ... Saint X - Disney + Una vacanza perfetta in un resort da sogno diventa unlungo un ventennio. ...Quando siin pista con poco più di 7' di qualifiche la pioggia è troppo forte per mischiare ... Invece l'continua.

Levante torna mora dopo le critiche degli amici: "È finito un incubo" la Repubblica

Incubo per chi era a bordo del convoglio partito da Parigi e diretto a Milano. Lo stop improvviso per le proteste dei no Tav. Le proteste: "Siamo stati lasciati senza indicazioni" ...Il treno che inverte senso di marcia e torna indietro. Loro che restano a piedi, senza nessuna alternativa. Pomeriggio e serata da incubo per i viaggiatori del treno 9287 partito sabato pomeriggio all ...