Torino Pride | i diritti per tutti

(Di domenica 18 giugno 2023) Il corte parte dalla periferia per parlare di inclusione e cittadinanza Decine di migliaia in corteo per l’orgoglio Lgbtqia+: «La politica si muova»

... lo sgombero dell'ex hotel Astor occupato a Firenze - - > leggi dopo - - > ingrandisci slideshow le foto Fotogallery - Asfila ilL'appello per Kata Fotogallery - Kata, parla la sorella ...Alessandro Cecchi Paone ha sfilato insieme al compagno al, spiegando di aver preso l'impegno di partecipare a tutti iorganizzati in Italia. 'Vogliamo testimoniare la normalità di tutti i tipi d'amore', ha spiegato. Sul no ai matrimoni gay ...20.30in 10 città per i diritti lgbtqi+ Dieci città attraversate dall'Onda,la manifestazione a sostegno dei diritti delle persone Lgbtqi+. A, Bari,Bergamo,La Spezia,Mantova,Civitanova Marche,Parma,Treviso e Varese. "Ancora una straordinaria giornata di ...

Si sono svolti oggi i Pride di Torino, Bari, Bergamo, Catania, La Spezia, Mantova, Civitanova Marche, Parma, Treviso, Varese.Il senatore Lucio Malan, capogruppo di Fratelli d'Italia in Senato, pare schiumare di rabbia ogni volta che si svolge un Pride.