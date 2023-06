Torino dice addio al suo eroe | distrutto da un male incurabile in soli 5 mesi | città in lutto

Leggi su grantennistoscana

(Di domenica 18 giugno 2023) Undifficile e tra le lacrime, poco è stato il tempo per salutarlo a dovere. L’interadiè inper una grave perdita È un dolore che in queste ore avvolge un’intera, stretta in unche tocca tutti. Uno strazio non facile da sopportare perché in tantissimi lo conoscevano e gli volevano bene, in primis; e perché ilche lo ha colpito se lo è portato via nell’arco di una manciata di, impedendo a tante persone di salutarlo a dovere, ma anche di potersi godere anni di meritato riposo facendo le cose che più amava. Aaron se n’è andato, graveper la Polizia di Stato e per(grantennistoscana.it)A piangerlo sono stati anzitutto i colleghi, con i quali lavorava ...