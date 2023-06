Tom Holland | «La mia vita dopo Spiderman»

Leggi su panorama

(Di domenica 18 giugno 2023) Partito come ballerino nel West End londinese con il musical teatrale Billy Elliot, è stato il più giovane attore a indossare il costume dell’Uomo Ragno nella saga Marvel. Ora arriva sul piccolo schermo con The Crowded Room, serie tv basata su una storia vera in cui interpreta un giovane problematico accusato di aver sparato sulla folla. A Panorama racconta la sua, da bullizzato a scuola fino all’incontro sul set con l’attuale compagna, la bellissima Zendaya. È supereroico al cinema ed eroico nella. A 27 anni appena compiuti e nonostante la faccia imberbe, Tomne ha passate e combinate di ogni, anche se il pubblico lo ricorda soprattutto per Spider-Man. Del resto l’attore e ballerino inglese ha registrato un record: è il più giovane che si sia mai calato nella tuta di un personaggio Marvel sul grande schermo. Ha dato ...