Timothy Castagne tra Leicester | Atalanta e Juventus | una mossa estiva imminente?

(Di domenica 18 giugno 2023) Una delle domande che gli appassionati di calcio si pongono riguardano, giocatore che ha militato in serie A vestendo la maglia dell’. Scopriamo quali sono gli scenari che si pongono nel futuro del giocatore. L’inizio della carriera diIl terzino destroesordisce in serie A con la maglia dell’nel 2017, sotto la guida di Gasperini, che decide di sfruttarlo sia come terzino destro che come esterno. Il giocatore vestirà la maglia della formazione nero azzurra per tre stagioni, conseguendo un complessivo di 75 presenze in 3 anni e realizzando 5 reti nella serie A. In Coppa Italia il giocatore ha conseguito un totale di 8 presenze, siglando ben due reti. In Uefa Europa League ...

Non è una prima scelta, può diventare un'opportunità. A patto che il Leicester apra alle condizioni della Juve per la cessione di: quindi prestito con diritto di riscatto o una formula con parte fissa bassa e bonus a salire. Troppi i 15 milioni della valutazione attuale, ma i contatti sono in corso. Inizia l'operazione di restauro per la Juventus, si parte dalla fascia destra con (27), l'ex Atalanta è stato retrocesso in Premier League con il Leicester e sarebbe pronto al ritorno al ritorno in Italia, costerebbe attorno ai 15 milioni.

Juve-Castagne, l'esterno del Leicester sarà il primo colpo del mercato bianconero: manca ancora l'ultimo sì delle Foxes sulla formula.