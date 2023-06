Tiberio Timperi lascia UnoMattina in Famiglia e annuncia il suo arrivo a I Fatti Vostri al posto di Salvo Sottile – Video

(Di domenica 18 giugno 2023)ha “bruciato tutti” svelando il suo destino professionale in anticipo rispetto alla presentazione dei palinsesti. Non c’è soloEstate, in onda da domani su Rai1, nel futuro del conduttore. Nella stagione televisiva 2023-2024, il conduttore romano non sarà alla guida di Uno Mattina in, che ha condotto fino a qualche ora fa con Monica Setta e Ingrid Muccitelli, per dedicarsi a I, dove subentrerà a. L’annuncio ufficiale, che è stato preceduto da rumors circolati nelle ultime ore, è arrivato nel momento dei saluti finali della 34esima edizione di Uno Mattina in, che dalla prossima settimana lascerà spazio a Weekly. ...

E' tempo di addii per: lascia UnoMattina in famiglia ma per lui il lavoro continua, ecco dove lo ...I veri cambiamenti ci saranno nella programmazione mattutina, con Salvo Sottile passa a Rai3 con un nuovo format, lasciando I fatti vostri a. Il quale sarà a sua volta rimpiazzato ...Per non parlare di Caterina Balivo che potrebbe tornare su Rai1,che lascia la conduzione di UnoMattina in Famiglia a Beppe Convertini per prendere quella de I Fatti Vostri facendo le ...

“Siamo al termine di questa stagione fortunata in termini di ascolti e critica. Termina qui questa edizione e anche per me poi in particolare è l’ultima dopo 26. Insomma, è diventata una sorta di seco ...Dopo ventisei anni a UnoMattina in Famiglia, Tiberio Timperi lascia il programma del fine settimana e passa a I Fatti Vostri: i suoi saluti ...