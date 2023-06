Tiberio Timperi lascia UnoMattina e annuncia un cambiamento VIDEO

(Di domenica 18 giugno 2023) Sono stati 26 anni alla conduzione diin Famiglia per. Per il conduttore del weekend del primo canale della Tv di Stato è tempo di cambiamenti. Dalla prossima stagione tv sarà al timone della nuova edizione de I Fatti Vostri al posto di Salvo Sottile (che dovrebbe sbarcare in prima serata con un programma crime e politica). Al termine dell'ultima puntata stagionale del contenitore,ha ringraziato il pubblico per gli ascolti straordinari e il successo in termini di ascolti e critica: "Termina qui questa stagione e anche per me poi, in particolare, è l'ultima dopo ventisei. Insomma è diventata una seconda casa". Poi l'accenno ai progetti futuri che lo vedranno come protagonista nella seconda parte del mattino di Rai2: "Io vi ringrazio per averci sempre accolti e ringrazio voi, gli ...

E' tempo di addii per: lascia UnoMattina in famiglia ma per lui il lavoro continua, ecco dove lo ...I veri cambiamenti ci saranno nella programmazione mattutina, con Salvo Sottile passa a Rai3 con un nuovo format, lasciando I fatti vostri a. Il quale sarà a sua volta rimpiazzato ...Per non parlare di Caterina Balivo che potrebbe tornare su Rai1,che lascia la conduzione di UnoMattina in Famiglia a Beppe Convertini per prendere quella de I Fatti Vostri facendo le ...

Tiberio Timperi lascia UnoMattina in Famiglia e annuncia l’arrivo a I Fatti Vostri (VIDEO) Tvblog

“Siamo al termine di questa stagione fortunata in termini di ascolti e critica. Termina qui questa edizione e anche per me poi in particolare è l’ultima dopo 26. Insomma, è diventata una sorta di seco ...Dopo ventisei anni a UnoMattina in Famiglia, Tiberio Timperi lascia il programma del fine settimana e passa a I Fatti Vostri: i suoi saluti ...