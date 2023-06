Tiberio Timperi lascia Uno Mattina in Famiglia | perché e cosa farà ora

(Di domenica 18 giugno 2023) Il noto conduttoreil suo show Unoindopo ben 26 edizioni. In questo periodo c’è una ‘girandola’ di conduttori e conduttrici tra Rai, La7 e Mediaset. In tutti questi cambiamenti, dove andrà l’amato? Quali sono i suoi progetti futuri? Eccosappiamo su di lui e quale sarà il suo nuovo programma. Aria di cambiamenti nella tv italiana, ancheva via Si sono concluse quasi tutte le edizioni dei programmi ‘invernali’ e c’è grande fermento nelle direzioni artistiche dei grandi canali tv italiani. Cambiamenti di palinsesto, ma anche di conduttori e conduttrici. Tutto dovrà essere pronto entro fine estate per ripartire con il piede giusto a settembre. Fabio Fazio e Luciana Littizzetto hanno ...

ufficializza ciò che è stato divulgato in via ufficiosa nei giorni scorsi: dalla prossima stagione, dopo ben 26 edizioni, non sarà più al timone di Unomattina in Famiglia . Domenica 18 ...Confermato BellaMà di Pierluigi Diaco su Rai2, che perde Salvo Sottile, che si trasferisce a Rai3, lasciando il posto a I fatti vostri a, sostituito a sua volta a Uno Mattina in ...Mentre da Rai2 trasloca a Rai3 Salvo Sottile lasciando la conduzione de I fatti vostri a. A sua volta, dopo 26 anni il suo posto a Uno Mattina in Famiglia sarà affidato a Beppe ...

Dopo la lite con Gianni Ippoliti, Tiberio Timperi passa a I Fatti Vostri Fanpage.it

Il conduttore si congeda dal pubblico del weekend di Rai1. A partire dalla prossima stagione sarà alla guida de I Fatti Vostri: “Ringrazio chi ...Cambio programmazione sulle reti Rai a partire dal prossimo autunno 2023. Le novità riguarderanno la fascia del daytime di Rai 2, dove ci sarà spazio per l'uscita di scena di Salvo Sottile dalla trasm ...