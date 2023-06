(Di domenica 18 giugno 2023) Con una prestazione fantastica Francesha battuto nella finale diJan - Lennardper 46 76 76 in 2 ore e 9 minuti (con tanto di match point annullato) e ha raggiunto per la ...

Qui, con Struff al servizio, c'è stato un scambio interminabile di 25 colpi concluso con il rovescio in rete di. Si è girato ancora campo sul 6 pari e una prima vincente ha offerto al tedesco ...Per raggiungerin semifinale, Taylor Fritz e Marton Fucsovics giocano un match divertente, dominato dall'ottima prestazione al servizio e dalla qualità dell'ungherese. Taylorcon la ...Lorenzo Sonegoal quarantacinquesimo posto. Cecchinato rimasto fermo scala all'...Sinner 3525 9 Felix Auger - Aliassime 3450 10 Taylor Fritz 3245 11 Karen Khachanov 2900 12 Frances...

Tiafoe resiste ai 28 ace di Struff, vince Stoccarda e diventa top 10 SuperTennis

Con una prestazione fantastica Frances Tiafoe ha battuto nella finale di Stoccarda Jan-Lennard Struff per 46 76 76 in 2 ore e 9 minuti (con tanto ...Match godibili in Germania, tra il qualificato Marton Fucsovics che elimina Taylor Fritz, Richard Gasquet fermato a quota 600 da Jan-Lennard Struff e Hurkacz che doma O'Connell ...