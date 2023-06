TheBorderline | il giallo dei filmati spariti dalla loro pagina | al setaccio i telefoni degli youtuber

Leggi su tpi

(Di domenica 18 giugno 2023) Gli inquirenti sono a lavoro per capire se i ragazzi a bordo della Lamborghini coinvolta nell’incidente di Casal Palocco dello scorso mercoledì in cui ha perso la vita un bambino di cinque anni hanno cancellato video daie dalle schede di memoria. L’ipotesi, spiega Repubblica, è che siano stati eliminati elementi importanti per le indagini. In particolare secondo il quotidiano si tratterebbe di 50 video rimossi dal canale YouTube dei. Gli inquirenti vogliono recuperare non solo i video caricati e poi cancellati, ma anche quelli ancora non ancora resi pubblici e che avrebbero documentato la challenge. Potrebbero evidentemente uscire fuori elementi significativi per capire cosa è successo quando Matteo Di Pietro, loventenne alla guida dell’auto, ha travolto la Smart su cui viaggiava ...