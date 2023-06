The Witcher 3 | Ciri è in pericolo nella nuova clip

Leggi su movieplayer

(Di domenica 18 giugno 2023) Grazie all'evento TUDUM possiamo vedere in anteprima una spettacolare sequenza d'azione tratta dalla stagione 3 di The. Durante l'evento TUDUM è stata presentata unain anteprima della stagione 3 di The. Nel video si assiste a una spettacolare sequenza d'azione che coinvolge, Yennefer e Geralt, prima che nello scontro vengano coinvolte più persone. Tra portali, poteri e armi di vario tipo, il video anticipa un momento ricco di tensione per i protagonisti che si ritrovano alle prese con gli elfi, venuti alla ricerca della giovane. L'ultima stagione con Henry Cavill La terza stagione di Thesarà composta da 8 episodi e sarà rilasciata questa estate in due parti in tutti i Paesi in …