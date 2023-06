The Witcher 3 | arriva una nuova clip in anteprima assoluta

(Di domenica 18 giugno 2023) Netflix ha pubblicato in, e in occasione dell'evento Tudum, unaufficiale di The3, l'attesissimastagione della serie fantasy con Henry Cavill nei panni di Geralt di Rivia. La terza stagione della serie Netflix, girata tra Inghilterra, Italia, Galles...

... Benedict Wong, Jovan Adepo, Alex Sharp, John Bradley - Il problema dei 3 corpi Henry Cavill, Anya Charlotra, Freya Allan, Joey Batey -Zack Snyder, Deborah Snyder, Sofia Boutella - Rebel ...1 ora fa Mancano sempre meno giorni al debutto della terza stagione di, che sarà divisa in due parti . Nel frattempo sono stati svelati i titoli dei primi 5 episodi , e sono emerse nuove foto che mostrano l'imponente set delle riprese. A tal proposito, è ...Cinema Serie TV Netflix Tudum: Torna l'evento esplosivo con, Queen Charlotte e molte altre sorprese Di Daniela Vindigni - 16 Giugno 2023 13 Per l'edizione del 2023, TUDUM si presenta più dinamico ed avvincente che mai rispetto alle sue edizioni ...

The Witcher 3: un'epica clip dei nuovi episodi! BadTaste.it Cinema

Nella stagione 4 Liam Hemsworth prenderà il suo posto. Da Martina Volonté - 18 Giugno 2023 0:12 Netflix ha appena rilasciato un nuovo video anteprima per la terza stagione di The Witcher, l’ultima ...Guardate l'ultimo trailer di The Witcher 3, presentato in questi minuti durante l'evento TUDUM della piattaforma di streaming.