The Borderline | il messaggio di addio su Youtube | «Nulla sarà come prima Profondo dolore | il nostro pensiero ora è solo per Manuel»

L'incidente di Casal Palocco, in cui ha perso la vita il piccolo Manuel Proietti, non ha frenato la crescita sui social dei TheBorderline, il gruppo di youtuber amanti delle sfide e dell'alta velocità.Il canale YouTube '' continua a fatturare: il collettivo, dopo lo schianto, incassa grazie alle visualizzazioni sulla piattaforma social. Nel pomeriggio di mercoledì 14 giugno, la Lamborghini con a bordo ..."La notizia di Casal Palocco degli youtuber coinvolti nel terribile incidente ha toccato un nervo scoperto che tutti fingono di non vedere. Le migliaia di comprensibili e terribili offese arrivate ai ...

The Borderline e l'incidente a Casal Palocco, faro sulle concessionarie: l'ombra del riciclaggio sui noleggi

TheBorderline chiudono. Con un messaggio di 40 secondi pubblicato dagli youtuber i ragazzi protagonisti delle sfide challenge che pubblica(va)no sui social e dell'incidente in cui è morto Manuel, 5 ...I The Borderline, gli youtubers che per colpa di una challenge hanno provocato la morte di un bambino, dopo la tragedia ancora guadagnano con i loro video.