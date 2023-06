Borderline e l'incidente a Casal Palocco, faro sulle concessionarie: l'ombra del riciclaggio sui noleggi d'auto che non accettano carte di creditoLa psicologa Chiara Ionio discute la responsabilità dei genitori nell'era degli YouTuber Nell'intricato mondo della genitorialità, la psicologa e docente Chiara Ionio dell'Università Cattolica di ...... tutto narrato e postato sui loro canali social…), e la domanda è sempre la stessa: perché Cosa porta questa degenerazione - che è nelle cose - a vivere così Possibile che si ...

The Bordeline, la psicologa Chiara Ionio: «Genitori conniventi quando fingono di non sapere nulla» ilmessaggero.it

Lo youtuber Matteo Di Pietro coinvolto nell'incidente a Roma a Casal Palocco compare in un video con suo padre senza cintura di sicurezza su una Ferrari.Gli inquirenti sono a lavoro per capire se i ragazzi a bordo della Lamborghini coinvolta nell’incidente di Casal Palocco dello scorso mercoledì in cui ha perso la vita un bambino di cinque anni hanno ...