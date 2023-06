Tg1 | rivoluzione-Amadeus | mai visto prima sulla rete ammiraglia Rai

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 18 giugno 2023) Sarà un Tg1 Mattina extra large quello che, da domani mattina, accompagnerà i telespettatori mattutini di RaiUno dalle 6.30 fino alle 9. È questa lavera grandefirmata da Gianmarco Chiocci, da poche settimane alla guida del primo telegiornale Rai. Un tg più aperto nel quale ci sarà spazio per l'approfondimento, le storie, i collegamenti con gli inviati e le grandi interviste con i protagonisti maggiormente in vista. Il primo colpo messo a segno dal team Chiocci, in tal senso, è davvero di quelli ad effetto. Nellaedizione del nuovo Tg1 Mattina, infatti, ci sarà spazio per un'intervista esclusiva a Elon Musk, fondatore di Tesla e dallo scorso anno nuovo proprietario di Twitter, passato in questi giorni per l'Italia. Un morning news, dunque, quello che aprirà il nuovo palinsesto di RaiUno con maggiori contenuti ...