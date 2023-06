Terrapieno crolla su un ristorante | un morto

(Di domenica 18 giugno 2023) Domenica tragica oggi 18 giugno a Montefiascone, in provincia di Viterbo. È franato une i detriti sono finiti su un-pizzeria.Il titolare è rimasto ucciso. Il cedimento è avvenuto nella mattinata quando la struttura era chiusa al pubblico ma erano presenti il titolare e...

TI POTREBBE INTERESSAREA Montefiascone , in provincia di Viterbo , il costone di unè crollato sulla struttura di un ristorante - pizzeria. Secondo le prime ricostruzioni, due persone che si trovavano in un locale magazzino sarebbero rimaste intrappolate sotto le macerie ...Paura a Montefiascone, in provincia di Viterbo, dove il costone di unè crollato su un ristorante. Due persone sarebbero rimaste intrappolate dalle macerie cadute sull'edificio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco, il personale del ...

Viterbo, crolla terrapieno su ristorante: in 2 bloccati sotto macerie RaiNews

A Montefiascone, in provincia di Viterbo, il costone di un terrapieno è crollato sulla struttura di un ristorante-pizzeria. Secondo le prime ricostruzioni, due persone che si trovavano in un locale de ...Un terrapieno è crollato questa mattina a Montefiascone, in provincia di Viterbo, da una parete rocciosa. Una parte è crollata sul ristorante-pizzeria “Da Paolo al Miralago” travolgendo la proprietà.