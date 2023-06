Terrapieno crolla su un ristorante a Viterbo | muore il titolare

È di un morto e un ferito il bilancio del crollo di unavvenuto a Montefiascone, in provincia di Viterbo. Una parte rocciosa ha travolto il ristorante - pizzeria "Da Paolo al Miralago" di via Bandita. A perdere la vita proprio il titolare del ...Drammatico incidente questa mattina nel viterbese, nella zona di Montefiascone: unè improvvisamente franato travolgendo un ristorante, causando una vittima e un ferito. La frana ha coinvolto una cantina adibita a magazzino dove erano presenti tre persone. Sulla parete ...Un costone si è staccato da una collina e si è riversato sopra un ristorante. E' accaduto a Montefiascone, nel Viiterbese, dove un uomo è deceduto e un altro è stato trasferito all'ospedale di ...

Montefiascone (Viterbo), terrapieno crolla su ristorante: morto il titolare, ferito il cuoco TGCOM

Secondo quanto ricostruito dalle autorità locali, a crollare è stato un tratto del terrapieno, che si trovava proprio alle spalle della struttura, sita in via Oreste Borghesi. Immediata la ...Le persone del posto si sono accorte della frana dopo aver sentito un boato. fascicolo per omicidio colposo La frana ha fatto crollare una parte del soffitto e il titolare e un cuoco sono rimasti ...