Terrapieno crolla su un ristorante a Montefiascone | un morto e un ferito

(Di domenica 18 giugno 2023) Unto questa mattina a, in provincia di Viterbo, da una parete rocciosa. Una parte èta sul-pizzeria “Da Paolo al Miralago” travolgendo la proprietà. Il bilancio è di une un. A perdere la vita proprio il titolare del locale, Paolo Morincasa. Il suo corpo è stato recuperato dai vigili del fuoco. Sotto shock ma in buone condizioni il cuoco che si trovava assieme a lui. I due uomini erano rimasti bloccati sotto le macerie nella cantina del locale, che si trova nel centro della cittadina e si affaccia sul lago di Bolsena. Secondo una prima ricostruzione, forse a causa delle infiltrazioni d’acqua provocate dalla pioggia caduta in abbondanza nei giorni scorsi, poco dopo le nove èto un ...

