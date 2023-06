Terrapieno crolla su ristorante | ci sono un morto e un ferito grave

Leggi su iltempo

(Di domenica 18 giugno 2023) Il crollo di unha investito questa mattina un-pizzeria nel centro cittadino di Montefiascone, in provincia di Viterbo. La frana della terra ha coinvolto una cantina adibita a magazzino dove erano presenti tre persone: una è stata subito estratta viva dai vigili del fuoco mentre le ricerche degli altri due, presumibilmente il cuoco e il titolare del, hanno dato un esito parzialmente negativo: come riferisce il sito dell'Ansa un uomo è deceduto mentre un altro è stato trasall'ospedale di Belcolle di Viterbo in codice rosso per trauma cranico e trauma toracico. Sul posto, in via Oreste Borghesi, erano presenti anche i carabinieri, oltre alla polizia locale e le ruspe. IlMiralago da Paolo, situato in alto rispetto al paese, era chiuso al pubblico ...