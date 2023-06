Terra Amara Anticipazioni 19 giugno 2023 | Hunkar contro Demir per salvare Zuleyha!

(Di domenica 18 giugno 2023) Ledella Puntata diin onda il 19su Canale 5 rivelano chedistrugge la prova che incriminerebbe Zuleyha. Intanto, Sabahattin costringe Sermin a far scagionare Julide!

Il nuovo episodio ditornerà domani, lunedì 19 giugno , alle 14:10 circa su Canale 5 . La soap opera è ambientata in Turchia negli anni settanta ed è stata trasmessa su Atv dal 2018 al 2022 con il titolo Bir ...Ascolti tv sabato 17 giugno 2023: il pomeriggio Volaal 26.3% di share. Rai Uno: Linea Blu ha intrattenuto 1.868.000 spettatori (15.3% di share); Rai Uno: Passaggio a Nord - Ovest ha ...: 0.000.000 spettatori con il 0.00 % . Inga Lindstrom " Sven, amore mio : 0.000.000 spettatori con il 0.00 % di share.

Terra Amara, anticipazioni trama 17 giugno: Demir scopre Uzum, Zuleyha viene avvelenata Movieplayer

In Terra amara la notizia della morte di Hünkar arriverà anche nel ranch di Fekeli, dove saranno presenti Çetin e Gülten. Quest'ultima cadrà in un profonda crisi quando scoprirà che la sua padrona, qu ...Ecco le anticipazioni della trama di Terra Amara della puntata in onda lunedì 19 giugno alle 14:10 circa su Canale 5. Il nuovo episodio di Terra Amara tornerà domani, lunedì 19 giugno, alle 14:10 ...