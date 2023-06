Tennis | Juan Martín del Potro punzecchia Alcaraz | “A 20 anni lui ha i crampi | io battevo Federer”

(Di domenica 18 giugno 2023) Non ci sono dubbi cheMartin delsia stato uno deiti più sfortunati dell’ultimo ventennio, ricordando quanto fatto nel 2009 e la sua vittoria nella Finale degli US Open contro lo svizzero Roger. Un’affermazione che aveva fatto pensare che l’argentino avrebbe potuto contendere ai “titani” lo scettro, ma i continui problemi fisici e interventi chirurgici l’hanno visto, purtroppo, lontano dai campi, considerando le otto operazioni tra il 2010 e il 2021. Alla fine della fiera, l’ultima apparizione del “gigante” sudamericano era stata nell’Argentina Open del febbraio 2022, nell’incontro perso con il connazionale Federico Delbonis. In un’intervista concessa alla testata argentina Pangina12, delha parlato di quelle che sono le sue sensazioni e anche dei temi d’attualità. “Vivo ...

Martin del Potro è stato uno dei tennisti più forti degli ultimi 15 anni, ma al contempo anche uno dei più sfortunati. La carriera dell'argentino, vincitore degli Us Open nel 2009, è ...

