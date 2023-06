Tennis | Atp Stoccarda | Tiafoe vince il titolo e domani entra in top ten

Leggi su liberoquotidiano

18 giugno 2023 - Frances Tiafoe vince il torneo Atp 250 di Stoccarda (erba, montepremi 718.410 euro). Lo statunitense supera in finale il tedesco Jan-Lennard Struff per 4-6, 7-6 (7-1), 7-6 (10-8) in 2 ore e 9 minuti dopo aver annullato un match point. Tiafoe sarà il 181° top 10 della storia, il 33° statunitense (sesto negli ultimi 20 anni dopo James Blake, Mardy Fish, John Isner, Jack Sock e Talor Fritz). Per Tiafoe è il terzo titolo della carriera dopo il successo sul cemento all'aperto di Delray Beach 2018 e quello sulla terra di Houston di quest'anno.