Tennis | Atp Queen' s | Berrettini si ritira per un problema agli addominali**

(Di domenica 18 giugno 2023) Londra, 18 giu. - (Adnkronos) - Matteonon tornerà al's dove ha vinto l'ultimo dei suoi sette titoli Atp in carriera, l'anno scorso. Il 27enne romano, imbattuto nel torneo Atp 500 londinese dove ha trionfato nelle ultime due edizioni, è stato costretto a dare forfait ancora per unai muscoli addominali. Al suo posto è entrato lo statunitense J.J.Wolf, ripescato come lucly loser.

L'analisi del tabellone dell'500 del Queen's 2023 , in programma sui campi in erba di Londra. L'unico tennista azzurro ai ... Inizialmente dovevano essere due i rappresentanti delitaliano, ...Il piemontese sconfitto al terzo set dallo statunitense Giron. ROMA - Andrea Vavassori si è fermato al turno decisivo delle qualificazioni del torneo di Halle, prova500 in scena sull'erba tedesca. Il tennista piemontese, numero 129 del mondo, in gara come "alternate", nel match che assegnava un posto nel main draw, è stato sconfitto dallo statunitense Marcos ...MATTEO BERRETTINI SI RITIRA PROGRAMMA E COPERTURA TV MONTEPREMI500 QUEEN'S - TABELLONE PRINCIPALE (1) Alcaraz vs (Q) Fils Lehecka vs Davidovich Fokina Dimitrov vs Ruusuvuori (Q) Paul vs (8) ...

Ora Berrettini precipiterà nel ranking Atp, visto che questo 2023 è stato a dir poco disastroso. Berrettini, ennesimo forfait Doveva essere l'anno della rivalsa per Berrettini ma questo 2023 si sta ...E' atteso un comunicato nelle prossime ore. Il ritiro farà sprofondare Berrettini nel ranking Atp: al momento è già fuori dalla Top 30 dopo la sconfitta al primo turno di Stoccarda. Il giocatore non ...