Temptation Island | Isabella e Manu sono la quarta coppia | tutto su di loro

Leggi su 361magazine

(Di domenica 18 giugno 2023) Presentata lache metterà in gioco i sentimenti a: chiSi avvicina sempre di più l’appuntamento con la nuova edizione di. Il programma prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi si appresta a tornare in onda dopo un anno di stop, sempre con la conduzione di Filippo Bisciglia, confermatissimo al timone del programma. Dopo aver conosciuto le prime tre coppie che hanno deciso di mettere alla prova isentimenti nel programma, oggi è stata annunciata la, che vedremo a partire dal prossimo 26 giugno su Canale Cinque. Lasi è ritrovata in crisi e la complicata situazione in mezzo alla quale si ...