Teatro Vittoria 2023 24 | in cartellone Hendel | Celestini | Decaro e Perrotta

Leggi su spettacolo.eu

(Di domenica 18 giugno 2023), stagione/2024: inPaolo, Ascanio, Enzo, Claudio Insegno, Federico, oltre ai classici di Agatha Christie e Alessandro Baricco Attraverso il motto della stagione/24 – “Mettetevi in Prosa” – il(qui il sito internet ufficiale) esorta tutti a partecipare all’evento teatrale che si rinnova di anno in anno con un ciclo di appuntamenti che abbracciano tutti i colori dello spettacolo, per offrire al pubblico una scelta sempre più ampia ed eterogenea, versatile, attuale e divertente. Le luci del palcoscenico delsi accenderanno da settembre a maggio per 24 spettacoli. Ad avvicendarsi in scena, tra ...