TARI non sempre l’importo è giusto sulla seconda casa | controlla prima di pagare

... e in questo casodevono deliberare nulla e potranno continuare a pretendere il pagamento ... rientrano anche "anche gli atti emessi dalle società in house" come per esempio i bollettiniemessi ...... o della Regione e del Comune per bolli auto, Imu e, avvisi di liquidazione dei contributi da ... a meno chesiano già conosciuti dal contribuente (perché già notificati o in quanto pubblici); ...... a meno chesiano caduti in prescrizione (10 anni per i tributi statali, come l'Irpef e l'Iva, 5 per quelli locali, come Imu e, 3 per il bollo auto): in tal casodovrai pagare più nulla. ...

TARI non sempre l'importo è giusto sulla seconda casa, controlla ... iLoveTrading

Domani il Cosmari approva il piano d’emergenza e l’ampliamento dell’impianto di Cingoli. Rifiuti per due anni fuori provincia e la tassa avrà un forte aumento.In ogni caso, lo sconto del 50% vale solo per l’IMU e non per la Tari. La disciplina prevede, inoltre, uno scontro del 50% sull’IMU anche per le case considerate inagibili. Per questa tipologia di ...