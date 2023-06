Tajani | Fi? Decidono i figli di Silvio Tentazione Marina Ville | imbarcazioni e 24 mila opere d' arte | l' altra eredità

(Di domenica 18 giugno 2023) Il ministro degli Esteri: "Ruoli per idi? Scelgono loro". Attesa per l'oltre Fininvest, tra, navi, dimore storiche ed'Segui su affaritaliani.it

Il presidente pro - tempore che emergerà a luglio, salvo colpi di scena, dovrebbe essere lo stesso, numero due die rivale della potente collega di partito Licia Ronzulli . Per il futuro si ...Così il coordinatore nazionale di, Antonio, a Venafro (Isernia) dove ha aperto il suo tour elettorale per le Regionali in Molise. "Come sapete il ministro Bernini di Forza Italia - ha ...Lo ha detto il coordinatore nazionale di, Antonio, a Venafro (Isernia) dove ha aperto il suo tour elettorale per le Regionali. "Naturalmente qui teniamo conto che ci sono anche liste ...

La famiglia del Cav benedice Tajani: per Fi è tempo di diventare partito La Verità

Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...Dopo la morte di Silvio Berlusconi Marta Fascina continuerà a essere un deputato semplice di Forza Italia: non le saranno offerti incarichi di rilievo ...