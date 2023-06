Svizzera-Romania Campionato europeo | 19-06-2023 ore 20 | 45 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di domenica 18 giugno 2023) Non è stato così semplice per lasbarazzarsi del modesto Andorra, con la squadra di Yakin che in formazione largamente rimaneggiata ha chiuso la partita in poco più di trenta minuti salvo poi rischiare e non poco nel finale di gara un clamoroso pareggio. Una vittoria che tuttavia tiene i rossocrociati al primo posto nel gruppo I di qualificazione ad Euro 2024, con InfoBetting: Scommesse Sportive e