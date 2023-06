Svizzera | al referendum vince il sì | Zero carbone entro il 2050

Con il sì alle urne lasi allinea alla riforma concordata, circa due anni fa, dall'... contro la quale era stato promosso un. La partecipazione è stata di quasi il 42%.Roland B hlmann , copresidente degli Amici della Costituzione, promotori del, sperava che la gente fosse diventata pi saggia, ha detto a Keystone - ATS. L'allarmismo sul fatto di non ...Un dato per capire la situazione e l'importanza delche si è tenuto oggi in: il Paese nell'ultimo secolo ha perso la metà del volume dei suoi ghiacciai. La causa è il cambiamento ...

In Svizzera la maggioranza dei cittadini ha votato a favore di una proposta di legge che mira a introdurre nuove misure climatiche per limitare drasticamente le emissioni di gas serra entro il 2050. I ...Finora in Svizzera questa rimunerazione non era mai stata introdotta ... contro il quale la destra ha lanciato con successo il referendum. Il testo era sostenuto da PS, Verdi, Alleanza del Centro, ...