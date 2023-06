Avete mai surfato in una wave pool Il campione di ElGriffin Colapinto sì, e ci racconta la sua esperienza. Innanzitutto, per il surfer Quiksilver si è trattata di una nuova occasione per giocare con la sua resistenza e mettere alla prova il ...I risultati della terza giornata degli ISA World Surfing Games 2023, in corso a El. La rassegna iridata mette in palio carte olimpiche per i Giochi di Parigi 2024, che per gli atleti provenienti da Europa, Africa, Asia e Oceania andranno al miglior uomo e alla miglior donna ...... (inizio periodo ranking olimpico) 30 maggio - 7 giugno: Isa World Games El(Sia tra gli uomini che tra le donne, l'atleta meglio piazzato in classifica di ciascun continente conquista ...

Surf, El Salvador Pro 2023: vincono Filipe Toledo e Caroline Marks. 9° Leonardo Fioravanti OA Sport

Finita nell'album dei ricordi la settima tappa del Championship Tour 2023 di surf. Il Surf Ranch Pro 2023 ha eletto re e regina della tavola in questa edizione 2023 e ci si riferisce al brasiliano Fil ...Leonardo Fioravanti, dopo la tappa a El Salvador, è ottavo nel ranking del Championship Tour di World Surf League a un passo dalla qualificazione a Parigi 2024.