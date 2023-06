Sarà la Corte di giustizia dell'Unione europea a occuparsi del caso del Sailing'A', l'avanguardistica nave a vela da oltre 500 milioni, riconducibile agli interessi dell'oligarca russo Andrey Melnichenko , sottoposta a congelamento amministrativo nel marzo 2022 e da allora ...... con il supporto di un elicotteroPuma e in costante collegamento radio con i colleghi ... Un grandeprivato è salpato per salvare i migranti, mentre nel porto di Kalamata è stata allestita ...Contemporaneamente, la Costa Smeralda si popolò di oligarchi e uomini forti russi , da Alisher Usmanov a Roman Abramovich, con il loro arsenale diville eclamorosi. In terra russa, ...

Super yacht russo congelato a Trieste, quanto costa allo Stato Italiano Le maxi spese per la custodia ilmessaggero.it

Sarà la Corte di giustizia dell'Unione europea a occuparsi del caso del Sailing Yacht «A», l'avanguardistica nave a vela da oltre 500 milioni, riconducibile agli ...Inoui, 108 piedi dell’armatore elvetico Marco Vogele, si è aggiudicato la Silver Jubilee Cup, riservata al vincitore della Superyacht Cruising Class alla Giorgio Armani Superyacht Regatta. Secondo pos ...