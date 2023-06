Sul Patto di stabilità l’Europa non marcia La visione di Polillo

Leggi su formiche

(Di domenica 18 giugno 2023) Logica vorrebbe che gli investimenti per la produzione dei “beni comuni” fossero finanziati direttamente dalla Ue. Si tratta di quei beni che sono indispensabili per giungere ai cambiamenti invocati dagli accordi realizzati in sede di Consiglio europeo. Beni che riguardano la trasformazione energetica, al fine di dare seguito agli “accordi di Parigi” sul clima. Oppure la digitalizzazione, onde non perdere il passo con il futuro. Cui sarebbe forse necessario, visto l’emergenza legata all’invasione di Putin dell’Ucraina, aggiungere le spese per la sicurezza. Scelte eventuali destinate a dare seguito e continuità alla Next Generation Ue: le facilities che hanno caratterizzato il varo della più importante misura programmatica europea dalla nascita dell’euro. In questo caso, tuttavia, non sarebbe necessario prevedere versamenti a fondo perduto (grants), come nel caso precedente, ma solo ...