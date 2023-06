Sudan | raggiunto un cessate il fuoco di 72 ore

(Di domenica 18 giugno 2023) Le forze rivali inhannoun accordo per unildi 72 ore. Ad annunciarlo sono USA e Arabia Saudita, che sono i mediatori del conflitto. Nel frattempo, la situazione umanitaria inè sempre più disastrosa.un accordo diildi 72 ore USA e Arabia

Sudan: raggiunto un nuovo accordo di cessate il fuoco temporaneo ... Radio Cina Internazionale

Dai veicoli militari alle strade disseminate di proiettili, e poi i morti, le case bombardate e i volti afflitti: le bambine e i bambini in fuga dalle violenze in Sudan raccontano, attraverso una seri ...