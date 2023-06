Stranger Things | si aggiunge al cast della serie tv Netflix Linda Hamilton

(Di domenica 18 giugno 2023) Novità per i fan di? Sì! L’annuale evento globale per i fan di, TUDUM, ha preso il via questo pomeriggio e sono stati fatti alcuni annunci entusiasmanti sullepreferite da tutti. I fan del servizio di streaming erano particolarmente ansiosi di vedere la quinta e ultima stagione di, che dovrebbe debuttare l’anno prossimo, ma che attualmente è sospesa a causa dello sciopero degli sceneggiatori. La stagione vedrà il ritorno dell’amatooltre ad alcuni nuovi arrivati. Oggi è stato rivelato che la star di Terminator e Resident Aliensi unirà allasi ...

Difficile immaginare come sia possibile portare in tv un romanzo complesso come Il Problema dei 3 Corpi , però Netflix ha provato a farlo: la serie tratta dall'opera di Cixin Liu arriva sulla ...Il bestseller premiato al Pulitzer Tutta la luce che non vediamo di Anthony Doerr diventerà una miniserie in quattro episodi targata Netflix e prodotta da 21 Laps Entertainment (, ...Mercoledì ha superato il miliardo di ore di visualizzazioni solo tre settimane dopo il debutto, unendosi a4 e Squid Game come terzo titolo a raggiungere questo traguardo nei suoi ...

Da «Stranger Things» e «Il Trono di Spade», la star Tom Wlaschiha alla Mille Miglia Giornale di Brescia

Linda Hamilton entrerà nel cast della Stagione 5 di Stranger Things: lo ha annunciato Netflix, aggiungendo che il suo sarà un ruolo importante nello show.Netflix news e trailer da Squid Game, Stranger Things, Berlino, Il problema dei 3 corpi, Mercoledì, le novità del Tudum ...