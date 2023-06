Sri Lanka | elefanti affamati cercano cibo in una discarica di plastica

Leggi su luce.lanazione

(Di domenica 18 giugno 2023) Un branco diselvatici in cerca ditra montagne di rifiuti di: le immagini girate dal fotografo Tharmaplan Tilaxan nel distretto orientale di Ampara, nello Sri(circa 200 chilometri a est della capitale Colombo) hanno fatto il giro del mondo, documentando una realtà purtroppo sempre più diffusa. A causa, infatti, della perdita e del degrado del loro habitat naturale, questi pachidermi finiscono per nutrirsi di rifiuti e materie plastiche prelevandoli dalle enormi discariche illegali che sorgono ai margini della giungla, mettendo a rischio la loro salute. I grandi mammiferi nellain cerca di(Instagram)Si stima che una buona parte di questi animali con la proboscide dello Srivivano in questo modo. Non solo: alcuni di ...