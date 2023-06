Sport | Giochi Europei Cracovia 2023 trasmessi in diretta sul sito del Coni

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 18 giugno 2023) Roma, 18 giu. - (Adnkronos) - Un piacevole bis! Anchesarà trasmessa indal. Per la seconda volta nella storia sarà possibile seguire una manifestazione assoluta internazionale multidisciplinare insuldel. Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano ha concluso infatti un accordo con l'Ebu (European Broadcasting Union) per l'acquisizione dei diritti tv deidi. Gli appassionati e gliivi potranno seguirli attraverso la piattaforma OTT di Italia Team all'indirizzo https://tv.italiateam./. L'inizio delle trasmissioni è previsto per mercoledì 21 giugno e si protrarrà fino alla fine dei ...