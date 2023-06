Spie e geopolitica Dalle carte segrete di Giovannone i dettagli su tutti i lodi

(Di domenica 18 giugno 2023) La desecretazione di alcuni documenti riservati decisa dal governo Meloni apre un fascio di luce su una serie di fatti significativi della politica estera italiana: lodo Moro, accordi segreti con Israele ed equilibri internazionali. Emerge che sin dal 1975 i servizi italiani raccoglievano informazioni su mezzi e strategie militari in paesi-chiave come Egitto, Iraq, Libano e Siria, con l’obiettivo di travasarle al Mossad. Un passaggio che ‘pareggia’ l’accorso stipulato mesi prima con l’Olp al fine di garantire la sicurezza del territorio italiano mentre il conflitto israelo-palestinese viveva momenti di fortissima tensione. Di contro Roma avrebbe offerto riconoscimento politico all’attività dell’Olp. Lodo Mossad Definito in codice «Operazione Venti», il cosiddetto Lodo Mossad è presente in una minuta del generale Silvio Di Napoli inviata al Cesis il 19 settembre 1985. Confermato da una ...

