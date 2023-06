Spezia | De Rossi ha incontrato la società | la situazione

(Di domenica 18 giugno 2023) Daniele Depotrebbe essere il nuovo allenatore dellonel campionato di Serie B. L’ex giocatore halaDaniele Depotrebbe essere il nuovo allenatore dellonel campionato di Serie B. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, l’ex giocatore della Roma hail club bianconero per capire le condizioni in cui dovrebbe allenare nella pma stagione. L’ex bandiera giallorossa, dunque, potrebbe ripartire da un progetto chiaro e incentrato subito sul ritorno in Serie A.

TAGS falcone mercato samp serie a CONDIVIDI Facebook Twitter Articolo precedente Genoa, rinnovo di contratto in arrivo per Kevin Strootman Articolo successivo, l'ex romanista Dein pole ...TAGS allenatore deserie bCONDIVIDI Facebook Twitter Articolo precedente Mercato Samp, Falcone potrebbe tornare dal Lecce redazionesportiva ARTICOLI CORRELATI ALTRO DALL'AUTORE, ...LO SPORT SULLE RETI RAI GENERALISTE (RAI 1 HD, RAI 2 HD, RAI 3 HD) a cura di Simone- Digital ...25 Scherma: C.ti Italiani 6a Giornata - Semifinali e Finali (replica) da LaTelecronaca: ...

De Rossi ha incontrato lo Spezia Voce Giallo Rossa

Daniele De Rossi avanza per la panchina dello Spezia. Dopo essere stato in corsa per il Pisa, che poi ha scelto Aquilani, nelle ultime ore c’è stato un incontro tra l’ex Spal e il club ligure. All’int ...Dopo la delusione del ko contro i Verona e la retrocessione per lo Spezia è tempo di reagire . Nei primi giorni della prossima settimana lo Spezia prenderà una decisione in merito all’allenatore da cu ...